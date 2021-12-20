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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرصة استثمارية طرحتها أمانة منطقة الحدود الشمالية، من خلال منصة «فرص» بهدف تطوير وتحسين الفرص الاستثمارية. وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتضمن إنشاء وتشغيل وصيانة مدينة ترفيهية بمساحة 52907.82م2، بعقد يمتد لـ 25 عاما ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر منصة «فرص».



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