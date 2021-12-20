استقرار معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث عند 11.3%

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وأوضح المسح الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أمس، أن معدل بطالة السعوديين (الذكور والإناث) في الربع الثالث استقر عند 11.3 % كما كان في الربع السابق، وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة السعوديين الذكور إلى 5.9 % مقارنة ب 6.1 % في الربع السابق، كما انخفض معدل بطالة السعوديات الإناث إلى 21.9 % مقارنة ب 22.3 % في الربع السابق.
وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث من 2021 م، ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في الربع الثالث، حيث بلغ 61.2 % مقارنة ب 60.8 % في الربع السابق، ووفقا لنتائج النشرة، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور 78.3 %، في حين بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث 35.9 %.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث)، حيث بلغ 49.8 % مقارنة ب 49.4 % في الربع السابق.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث للربع الثالث، حيث بلغ 34.1 % مقارنة ب 32.4 % في الربع السابق.
واستحوذ القطاع العام على 27.1 % من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 2021 ، بينما بلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 54.3 %.
وتوزع السعوديون على 53.3 % في القطاع العام و 45.8 % في القطاع الخاص، بينما توزع غير السعوديين على 61.3 % في القطاع الخاص و 33 % في قطاعات أخرى.
معدل البطالة بين السكان
- 3.3% الذكور
- 17.1% الإناث
معدل البطالة بين السعوديين:
- 5.9 % الذكور
- 21.9% الإناث
معدل المشاركة في القوى العاملة:
- 49.8% السعوديون
- 61.2% السكان
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