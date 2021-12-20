بالصور.. جمعية أمان البيئية تنفذ مبادرة العرعر في عرعر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_الحدود الشمالية

بدأت جمعية أمان البيئية بمنطقة الحدود الشمالية بتنفيذ مبادرة استزراع شجرة العرعر في عرعر بمرحلته الأولى والتي تستهدف بإعادة استزراع هذه الشجرة التي نسب إليها مسمى المدينة.

وأوضح ناصر المجلاد رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن غرس هذه الشجرة له ارتباط تاريخي بالحياة النباتية في عرعر حيث يرى بعض البلدانيين والمؤرخين ان وادي عرعر سمى بهذا الاسم على نبات شجر العرعر وأضاف :بأنه قد ورد ذكر هذا الوادي في اشعار كثيره واشهرها مطلع قصيدة امرئ القيس في قوله :

سما لك شوق بعد ماكان اقصرا

وحلت سليمى بطن قو فعرعرا

وقد ورد ذكر وادي عرعر بعدد من علماء الجغرافيا العرب مثل ياقوت الحموي والهجري من علماء القرن الرابع الهجري وقد هذه الأسماء ومواقعهافي منطقة الحدود الشمالية من بلادنا العزيزة علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر ايضا الاستاذ الدكتور عبدالعزيز المانع في كتابه على خطى المتنبي.

الجدير ذكره بأنه هذه المبادرة تم تنفيذها من خلال الفريق التطوعي للجمعية.

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