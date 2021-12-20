شكرا لقرائتكم خبر عن "عامر جروب" تقدم تجربة فريدة للحياة في بورسعيد تماشيا مع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت الدولة المصرية – ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- خلال السنوات الماضية عدداً من الاستراتيجيات التنموية المتعلقة بالتنمية العمرانية، فقد قامت مصر بإعداد رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة 2030، والتي تحتوي على عدة محاور، ومنها محور التنمية العمرانية، الذي يعتبر من أهم مخرجاته مخطط التنمية الشاملة، والذي تم ترجمة البعد التنموي المتعلق بالعمران من خلال المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

طبقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقد تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، زيادة مساحة الرقعة المعمورة في مصر، والتوسع في إقامة مدن ومجتمعات عمرانية أكثر استدامة، لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة، مما يستلزم معه تفعيل دور الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، سواء كانت شراكة بمشروعات أو مشاركة الرؤى.

وتعد "بورسعيد" المحافظة الأولى في حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بتخصيصها على أرضها خلال السنوات السبع الماضية، حيث بلغت حوالي 337 مليار جنيه. إذ تمتاز بورسعيد بتنوع مجالات التنمية ومنها حقول الغاز الطبيعي، إلى جانب أربع مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة في غرب وجنوب وشرق بورسعيد، فضلاً عن المناطق العالمية الكبرى والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد على مساحة أكثر من 69 كيلو متراً للصناعات الخفيفة والمتوسطة، تضم ميناء بحري بطول 4.7 كيلو متر، بالإضافة إلى أن المحافظة ترتبط بمينائي شرق وغرب بورسعيد، لذا تعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل.

وانطلاقًا من سعي "عامر جروب" لإطلاق مشروعات تنموية مستدامة، أعلنت المجموعة عن إنشاء 2500 وحدة في مشروع بورتو سعيد، وقامت بتسليم عدد كبير من الوحدات للعملاء قبل موعد تسليمها، وذلك في زمن قياسي لم يتجاوز 18 شهراً تقريباً، كما بدأت الشركة في إنجاز باقي الوحدات بالتزامن مع ما تبقى من المشروع.

وفي هذا السياق، صرح سعد الخبيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "عامر جروب" أن قطاع التطوير العقاري في مصر شهد تغييرات وإصلاحات تمركزت حول الاستراتيجية الشاملة للإسكان، بهدف توفير مجتمعات أكثر استدامة. وقد تم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مجموعة من السياسات والبرامج والمشروعات القومية، والتي من شأنها التعامل مع أهم تحديات التنمية العمرانية. وبناءًا عليه، أطلقنا منتجع بورتو سعيد لتكون أول مدينة سكنية تقام وفقاً للمعايير العالمية بخدمات فندقية على شاطئ البحر مباشرة، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030.

ويقع منتجع بورتو سعيد فى غرب مدينة بورسعيد في منطقة الديبة، ويمتاز موقعه بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كأول مدينة سكنية تقام بمعايير عالمية بخدمات فندقية على شاطئ البحر مباشرة، على مساحة 100 فدان. ويضُم المشروع كورنيش بطول 1200 متر، يتضمن أرقى الكافيهات والمطاعم العالمية، وشاطئ رملي بطول 1200متر، ليكون شاطئ خاص بالمشروع ويمنح الوحدات إطلالة رائعة، بتصميماتها على الطراز الفرنسي الراقي، إلى جانب مول تجاري يحتوي على باقة متنوعة من المتاجر التي تقدم أفخم الماركات العالمية، وفندق يضم 200 غرفة، كما يضم المشروع نادي بورتو الرياضي ببورسعيد " Porto Sporting Club " وهو نادي رياضي اجتماعي،كما يضم مشروع بورتو سعيد مباني إدارية مصممة بطراز مميز لجميع الاستخدامات بداية من اليوم الواحد وحتي التعاقدات طويل الأجل وقاعات للأفراح ولمؤتمرات مدرسة دولية.

تهتم "عامر جروب" بتعزيز البنية التحتية الاجتماعية، والتي تشمل الأنشطة الاجتماعية والسياسية والثقافية، والتعليم والعلوم والفنون، والأنشطة في مجال الإعلام والثقافة. بجانب دعم العديد من الجوانب والمحاور الخاصة بالصحة والرياضة والسياحة وحماية البيئة.

تأسست شركة "عامر جروب" في عام 1985، وهي شركة عقارية مصرية رائدة بمحفظة متنوعة تغطي مساحة 6.3 مليون متر مربع، وتضم 14 مشروعاً تقدم أكثر من 21 ألف وحدة سكنية، مع رؤية فريدة لوجهات مميزة، طورت عامر جروب مجموعة رائعة من مشاريع المنازل والشقق المصيفية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك بورتو مارينا وجولف بورتو مارينا وبورتو مارينا ريزيدنس وبورتو مطروح وبورتو السخنة وبورتو ساوث بيتش وبورتو شرم وبورتو سعيد في بورسعيد وبورتو المنيا في المنيا الجديدية و بورتو كروز في مدينة العالمين الجديدة و ماريوت ريزدينسز هليوبوليس في مصر الجديدة.