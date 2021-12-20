شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من أثينا استوقف أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب فرنسى الجنسية من اصل مصرى شارعا فى الخروج من لجنة الخط الأخضر .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى، وبالعرض على تامر قاسم نائب مدير الادارة قام بتكليف عماد صلاح وعبد الحليم محمد تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً فتبن وجود 7 أكياس بها كمية من الأقراص والمواد المخدرة كوكايين وآيس وماريجوانا وكبسولات وحبوب هلوسه مخبأة داخل حقائبه .

وقرر الدكتور أحمد حسين مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 214 لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .