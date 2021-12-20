تفاهم بين «الاتصالات» وروشن لجذب الاستثمارات العالمية في مجالات المدن الذكية

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وبموجب المذكرة التي وقعها وكيل الوزارة للاتصالات والبنية التحتية المهندس بسام البسام، والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة روشن صباح بركات، سيتعاون الجانبان في عدد من المواضيع، في مقدمتها تحفيز وتطوير خطط الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك البنية التحتية الممكنة للمركبات ذاتية القيادة، وجذب الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية في مجالات المدن الذكية والتقنيات الناشئة، وضمان نقل وتوطين التقنية، إضافة إلى إعداد نماذج أعمال تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير نماذج الشراكة مع شركات الاتصالات.
كما تشمل المذكرة بنودا أخرى للتعاون، منها تطوير الحلول الرقمية الذكية مثل تطوير نماذج وتطبيقات المنازل والأحياء الذكية، ووضع خطط مشتركة لتطبيقها في وحدات ومشاريع الشركة، إضافة إلى تطوير وتنفيذ تجارب التقنيات الحديثة وحالات الاستخدام الخاصة بها، والعمل على تمكين وتطوير وبناء مراكز البيانات في نطاق مشاريع الشركة، وإنشاء مجمعات متكاملة لجذب الشركات الاستثمارية ومراكز الأبحاث التقنية للاستثمار، بالإضافة إلى بناء الخدمات اللوجستية المساندة للتجارة الالكترونية، وتمكين وابتكار وتطوير التحول الرقمي في مجالات عمل الشركة، وبناء مراكز التحكم في الأحياء، وتطوير المنصات الرقمية.
وأوضح البسام، أن الشراكة تهدف إلى توظيف الخبرات والإمكانات المتوفرة لكليهما بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للقطاع، وبما يواكب رؤية المملكة 2030.
أبرز ما جاء في المذكرة:
- تحفيز خطط الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
- تطوير البنية التحتية الممكنة للمركبات ذاتية القيادة.
- استقطاب الشركات العالمية في مجالات المدن الذكية.
- تطوير نماذج وتطبيقات المنازل والأحياء الذكية.
- تنفيذ تجارب التقنيات الحديثة وحالات الاستخدام الخاصة بها.
- تطوير وبناء مراكز البيانات في نطاق مشاريع الشركة.
- إنشاء مجمعات متكاملة لجذب الشركات الاستثمارية.
- بناء الخدمات اللوجستية المساندة للتجارة الالكترونية.
- تطوير التحول الرقمي في مجالات عمل الشركة.
- بناء مراكز التحكم في الأحياء وتطوير المنصات الرقمية.
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