خط ملاحي مباشر مع الصين يدعم مركز المملكة اللوجستي

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وأضاف العامر خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس بأن إدارة الميناء أبرمت عقودا للتجهيزات البحرية بمدد طويلة، من خلال نظام جديد لاستقطاب التجارب العالمية، وتعمل على تعاون مشترك متكامل متعدد الأغراض لجميع البضائع باستثناء الحاويات، بحيث تكون ضمن عقد واحد بخلاف العقود السابقة، لخدمة العملاء سواء المستفيدين من الميناء أو الخطوط الملاحية، مما ينعكس على المردود الاقتصادي للمملكة.
أسعار منافسة
ولفت إلى أن أسعار المنطقة المساندة وضعت بعد دراسة مستفيضة وهي أسعار منافسة قياسا بالعالمية، حيث تبلغ 30 ريالا للمتر على اليابسة و15 ريالا للمتر على المناطق1 المغمورة، منوها بأن المنطقة اللوجستية واعدة، حيث بدأت إدارة الميناء بالإمكانيات المتاحة مثل الإنارة وغيرها من الخدمات، وحول ما أشير إليه بشأن تأثر ميناء الملك عبدالعزير بافتتاح منطقة حرة في رأس الخير بالجبيل، أكد أن إنشاء منطقة حرة في ميناء رأس الخير لن يؤثر على العمليات التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تعتبر المنطقة الحرة في رأس الخير تعتبر مكملا في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة.
60 دقيقة للفسح
وأفاد بأن عملية فسح الشاحنات لا تتجاوز في الوقت الحاضر 60 دقيقة، داعيا الشركات اللوجستية للتواصل مع إدارة الميناء في حال حدوث بعض الإشكالات المتعلقة بعمليات الحجز وانسيابية دخول الشاحنات للميناء، كما ستقوم إدارة الميناء بفتح مسار ثان للصادرات في 30 ديسمبر الجاري ليضاف إلى المسار الآخر الموجود حاليا لدعم وصول المنتجات السعودية للخارج.
وأشار إلى أن الحاويات الصادرة تشكل 40% من إجمالي الحاويات، وأن إدارة الميناء ستخصص مسار للحاويات المحملة بالبضائع والآخر مخصص للحاويات الفارغة.
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