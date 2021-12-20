شكرا لقرائتكم خبر خط ملاحي مباشر مع الصين يدعم مركز المملكة اللوجستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز فهد العامر «إن إدارة الميناء دشنت الأربعاء الماضي خطا ملاحيا مباشرا جديدا إلى الصين، يدعم موقع المملكة اللوجستي عالميا ويساعد في زيادة الحركة التجارية من وإلى جنوب شرق آسيا»، مشيرا إلى أن الخط الملاحي الجديد يخدم البواخر القادمة من وسط وجنوب الصين، ويمر أيضا في ميناء جبل علي إلى جانب ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشيرا إلى وجود خطط بديلة في حال حدوث أعطال تقنية تحول دون حجر المواعيد وتعرقل انسيابية دخول الشاحنات للميناء.

وأضاف العامر خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس بأن إدارة الميناء أبرمت عقودا للتجهيزات البحرية بمدد طويلة، من خلال نظام جديد لاستقطاب التجارب العالمية، وتعمل على تعاون مشترك متكامل متعدد الأغراض لجميع البضائع باستثناء الحاويات، بحيث تكون ضمن عقد واحد بخلاف العقود السابقة، لخدمة العملاء سواء المستفيدين من الميناء أو الخطوط الملاحية، مما ينعكس على المردود الاقتصادي للمملكة.

أسعار منافسة

ولفت إلى أن أسعار المنطقة المساندة وضعت بعد دراسة مستفيضة وهي أسعار منافسة قياسا بالعالمية، حيث تبلغ 30 ريالا للمتر على اليابسة و15 ريالا للمتر على المناطق1 المغمورة، منوها بأن المنطقة اللوجستية واعدة، حيث بدأت إدارة الميناء بالإمكانيات المتاحة مثل الإنارة وغيرها من الخدمات، وحول ما أشير إليه بشأن تأثر ميناء الملك عبدالعزير بافتتاح منطقة حرة في رأس الخير بالجبيل، أكد أن إنشاء منطقة حرة في ميناء رأس الخير لن يؤثر على العمليات التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، حيث تعتبر المنطقة الحرة في رأس الخير تعتبر مكملا في رفد الاقتصاد الوطني بالقيم المضافة.

60 دقيقة للفسح

وأفاد بأن عملية فسح الشاحنات لا تتجاوز في الوقت الحاضر 60 دقيقة، داعيا الشركات اللوجستية للتواصل مع إدارة الميناء في حال حدوث بعض الإشكالات المتعلقة بعمليات الحجز وانسيابية دخول الشاحنات للميناء، كما ستقوم إدارة الميناء بفتح مسار ثان للصادرات في 30 ديسمبر الجاري ليضاف إلى المسار الآخر الموجود حاليا لدعم وصول المنتجات السعودية للخارج.

وأشار إلى أن الحاويات الصادرة تشكل 40% من إجمالي الحاويات، وأن إدارة الميناء ستخصص مسار للحاويات المحملة بالبضائع والآخر مخصص للحاويات الفارغة.