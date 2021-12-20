المديفر يتفقد مشروعات البنية التحتية في رأس الخير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر عددا من المشروعات في مدينة رأس الخير، حيث استعرض مع إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروعات البنية التحتية في المدينة الصناعية، التي تقدر مساحتها بـ179 كم مربعا، وتنقسم على مرحلتين، تتنوع بين الصناعات الأساسية والبحرية، وسلاسل القيمة المضافة فيهما، بالإضافة إلى «معادن» في صناعتي الفوسفات والألمنيوم، ويمدهما قطار الشمال؛ ليعزز وصول سلاسل الإمداد إلى المناطق الأخرى.

واستعرض المديفر سير العمل في عدد من المشروعات التي وقعت عقودها خلال الفترة الماضية، وتشمل 5 مشروعات، يجري الانتهاء من تنفيذها، بحجم استثمارات يتجاوز 21 مليار ريال، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ15 كم مربعا، مناقشا الفرص المستقبلية للمشروعات في المدنية، تتوزع بين مشروعات أساسية وثانوية ومساندة، بحجم استثمارات يقارب 50 مليار ريال، على مساحة تتجاوز 7 كيلو مترات مربعة، مطلعا على سير عمل مشروعات البني التحتية، والمواقع المخصصة للصناعات الحديدية والنحاس والألمنيوم والمعادن الصناعية الكيميائية.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن مضاعفة مساحة مدينة رأس الخير الصناعية ضاعف الطموح أكثر وأكثر، مؤكدا أن وجود الشباب السعوديين في إدارة هذه المدنية الرائدة في الصناعة التعدينية أحد أسباب سرعة الإنجاز ودقة العمل فيها.

وأشار إلى أن بوجود مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين كأساس للصناعة البتروكيماويات، ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تكتمل أركان الصناعات الأساسية وصولا إلى الصناعات التحويلية.