اتفاقية لإنشاء فندق ومنتجع إنديجو درة العروس بين دلة العقارية ومجموعة إنتركونتيننتال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة دلة العقارية اتفاقية مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، لإنشاء فندق ومنتجع إنديجو درة العروس بمدينة جدة، الذي سيتم افتتاحه في 2026.

ويتماشى الفندق الجديد مع مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وسيسهم بشكل مباشر في تطوير الوجهات الوطنية، وتحقيق الاستدامة النوعية في قطاع السياحة السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، والعضو المنتدب بشركة دلة العقارية عبدالعزيز يماني «يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال، التي تمتاز بتاريخ ناجح وإرث غني في المملكة، لنقدم للسياح تجربة إقامة متميزة وأصيلة في فندق ومنتجع إنديجو درة العروس. حيث سيتمركز الفندق كوجهة شاملة للنزلاء الباحثين عن المغامرة والإقامة الفريدة، وعلى ثقة بأن هذه الشراكة ستقدم أفضل الخدمات للنزلاء في فئتها وستحقق أيضا القيمة للأعمال من خلال اتباع الأنظمة العالمية لبرنامج الولاء التابع لمجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال».

وقال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند هيثم مطر «يسعدنا أن نوقع اتفاقية فندق هوتيل إنديجو درة العروس في جدة، وهو ثاني فندق يحمل نفس العلامة التجارية، بعد إنديجو الرياض، في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجيتها السياحية».

وأضاف «إن علاماتنا التجارية الفاخرة من فئة الفنادق التي تناسب أسلوب حياة نزلائها وتسعى لجذب التجارب والخبرات المستوحاة من الحي الذي تنشأ فيه وتحظى باهتمام كبير من قبل شركائنا ومستثمرينا، وعلى ثقة بأنها ستحظى بشعبية كبيرة بين السياح المحليين والدوليين عند افتتاحها، حيث ستضيف المزيد من التجارب ذات الخصوصية والأصالة التي يبحث عنها النزلاء أثناء زيارتهم للمملكة العربية السعودية. ويشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع «دله العقارية» التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع، كما نتطلع إلى أن نحظى إلى فرص تطوير جديدة مع شركائنا في «دلة العقارية» لإنشاء فنادق عديدة حول المملكة».

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أمام للتطوير العقاري فالح حجاج «إن شركة أمام تسعدها هذه الشراكة، كما تسعدنا الثقة في قدرتنا على تنفيذ هذا المشروع الكبير. بدورنا نؤكد إصرارنا على أن ننجز عملا يليق باسم «دلة العقارية»، وكذلك باسم مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال. ونعمل على أن يكون فندق ومنتجع إنديجو هو الوجهة المثالية لعشاق الرفاهية والأصالة، التي تتميز بها تلك العلامة التجارية الكبيرة».

يذكر أن مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال تدير اليوم نحو 38 فندقا لخمس علامات تجارية من اصل 17 في المملكة، وتضم: فنادق إنتركونتيننتال، وكراون بلازا، وهوليداي إن، وستايبريدج سويتس، وفوكو، بالإضافة إلى 23 فندقا آخر قيد التطوير حول المملكة من المقرر افتتاحها خلال السنوات الثلاث إلى السنوات الخمس المقبلة.

فندق ومنتجع إنديجو

يعد جزءا من مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يشمل مجمعا سكنيا ناشئا، له سماته الخاصة، يجمع بين الأصالة والرفاهية

يتماشى مع بيئته المحلية المحيطة، يتمتع بواجهة مائية واسعة وبحيرات صناعية.

بفضل موقعه على ساحل البحر الأحمر، سيكون الفندق وجهة مثالية للنزلاء الذين يرغبون بالاستمتاع بواجهة بحرية مميزة.

ستعمل شركة دلة العقارية، ومجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال بالتعاون مع استوديوهات التصميم الشهيرة ووكالات البحث لدمج «قصة الحي» المحيط بتفاصيل أسلوب الفندق الجديد، حيث ستدهش اللمسات الجمالية والفريدة للفندق وأنماط خدماته الرائعة النزلاء بأصالة الوجهة وثقافتها المحلية وشخصيتها وتاريخها.

يتولى تنفيذ المشروع السياحي الرائد شركة «أمام للتطوير العقاري» إحدى شركات دلة العقارية.

يضم الفندق 271 غرفة ذات تصميم فريد و50 فيلا بمسبح خاص ومنشأة صحية واسعة ومطاعم ذات طابع فريد مستوحى من الأصالة المحلية، لتقدم منظورا فريدا لتناول الطعام في المملكة، كما ستجذب المهتمين من عشاق وخبراء الطعام على حد سواء.

للمحافظة على تناغم الفندق الجديد مع أجواء الحي المحيط به، وقعت شركة دله العقارية اتفاقية مع شركة المغامرات البحرية لتطوير مشروع 17Sixty الذي من شأنه أن يمكن نزلاء فندق إنديجو درة العروس والسكان من المواطنين والمقيمين في مدينة جدة من الاستمتاع بجولات استكشافية لأعماق البحر الأحمر والتعرف على الحياة البحرية بطريقة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيسهم في نشر ثقافة الحفاظ على الاستدامة البيئية، كما سيشمل المشروع مجموعة مشوقة ومتنوعة من أنشطة الترفيه والمغامرات المائية الأولى من نوعها في السعودية.