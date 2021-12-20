شكرا لقرائتكم خبر عن حركـة تنقـلات وتكليفـات لمسـاعدى ومديـرى عمـوم الشـئون الإداريـة بشـركات "البترول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصـدر المهنـدس طـارق المـلا وزيـر البترول والثروة المعدنيـة حركـة تنقـلات وتكليفـات لمسـاعدي ومديـري عمـوم الشـئون الإداريـة بشـركات قطـاع البترول وذلـك بهـدف دعـم المواقـع البتروليـة بالكـفـاءات اللازمـة لتحقيـق الأهـداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبـرات اللازمـة ، حيـث شـملت الحركـة شـغل بعـض المواقـع التـي خلـت / سـوف تخلـوا بخروج شاغليها لسـن التقاعـد القانوني.
وشملت الحركـة التالـي أسـمائهم .. أحمـد جـوده أحمـد حسـن أبوالعينيـن - مسـاعداً لرئيـس الشـركـة للمـوارد البشـرية بشـركـة الحـفـر المصريـة، رانـده محمـد صـلاح الديـن ذكـى صبـره - خبيـرأ بمسـتوى مسـاعد نائـب رئيس شركة بالشئون الإداريـة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعيـة ( إيجاس ) مـع اشـرافها علـى الشئون الإداريـة، أحمـد شـرف الديـن أحـمـد محمـد - مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإداريـة بشركة بترول خليج السويس ( جابكـو )، رشـا سامي الهندي السعدني مساعداً لرئيس الشركة للشئون الإداريـة بشركة السويس للزيت ( سوكو ) .
ومحمـد عبدالفتـاح عطيـه غنـام - مديرا عاما لإعـداد وتنمية الموارد البشرية ضمـن نـطـاق إشـراف مساعد رئيس الشركة للشئون الإداريـة بشـركة البتروكيماويات المصرية، المحاسب / أحمـد محمـد محمـود السيد شحاته - مديراً عاماً للشئون الإدارية ضمـن نطـاق إشراف مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنيـة ( إمـوك ) اعتباراً مـن 26 يناير 2022 .
محمـد السيد أحمـد علـى نصر - مديرا عاما ومشرفا علـي المـوارد البشرية والشئون الإداريـة ضمـن نـطـاق إشـراف رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتـدب بشركة الإسكندرية للصيانـة البتروليـة ( بترومنـت ) اعتباراً مـن 26 يناير 2022 . المحاسـب أحمـد عاطـف عبدالرازق منصـور - مديـرأ عامـا للشئون الإداريـة ضمـن نـطـاق إشـراف العضويـن المنتدبيـن بشـركـة شـمال البحريـة للبتـرول .
• محمـد محمـود علـي عبدربـه - مديـرأ عامـا للشئون الإداريـة ضـمـن نـطـاق إشـراف العضويـن المنتدبيـن بشـركـة فـرح للبتـرول ( بتروفـرح )، المحاسـب شـريف محمـد محمـد عفيفـي - مديـرأ عامـا للشئون الإداريـة بشـركة الواحـة للبتـرول .
المحاسب محمـد أحمـد حسين أحمـد عبيـد - مديـرأ عامـاً للشئون الإداريـة بشـركة تكنولوجيـا الأخشاب ( wootech )، محمد عبدالمنعم سيد أحمد - مديراً عاماً تنفيذيا للشئون الإدارية بالشئون الإدارية بالشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة ( صيانكو )، حاتم عبدالواحد محمد رياض - مديراً عاماً بشركة بترونفرتيتي .