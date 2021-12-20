شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم السعودية ودبي بجلسة الاثنين.. وهبوط قطر والبحرين وأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.09% رابحًا 10.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11170.48 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.01% رابحًا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3156.91 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.08% خاسرًا 93.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8557.378 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.25% خاسراً 28.88 نقطة ليغلق عند مستوى 11658.53 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحًا 10.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11170.48 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.2% رابحًا 324.76 نقطة ليغلق عند مستوى 27377.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.2 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعدت 4 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.64%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.6%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.4%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.04%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.93%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.78%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والرعاية الصحية بنسبة 0.68%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.57%.

وقفز 58 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صدر" بنسبة 9.98%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 9.98%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.89%، وتراجع 141 سهمًا على رأسها سهم "اس تي سي" بنسبة 5.34%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.56%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.13%، فيما تصدر سهم "النايفات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 785.8 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.19 نقطة ليغلق عند مستوى 3156.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 196.1 مليون سهم محققة ما قيمته 340 مليون درهم من خلال تنفيذ 4883 صفقة لعدد 27 سهمًا، وصعد ببورصة دبي قطاع البنوك بنسبة 1.11%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها النقل بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.25%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وقفزت 4 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.33%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.58%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.13%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.5 مليون ورقة بقيمة 88.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.83%.





بورصة أبو ظبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.08% خاسرًا 93.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8557.378 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.556 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 220.3 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 8957 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 5.22%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.36%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.68%، 0.61%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.62%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 5.16%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 3.94%، ثم سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.04%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 9.66%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 6.02%، ثم سهم "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (مجموعة اتصالات)" بنسبة 5.28%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 330.3 مليون درهم.





بورصة البحرينكما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.63% خاسرًا 11.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1770.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 559 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 48.15% بضغوط هبوط أسهم مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت بنسبة 6.75%، 2.97%، 0.54%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.62%، وهبط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5%، فيما ارتفع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 3.28%.





بورصة قطروهبط المؤشر العام لبورصة قطر، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% خاسراً 28.88 نقطة ليغلق عند مستوى 11658.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 125.9 مليون سهم بقيمة 327.5 مليون ريال عبر تنفيذ 10.5 ألف صفقة، وتراجع 39 سهمًا، وارتفعت 5 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، ثم قطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.03%.





بورصة الكويتبينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% رابحًا 6.97 نقطة ليغلق عند مستوى 6940.92 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحًا 24.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7525.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% خاسرًا 32.74 نقطة ليغلق عند مستوى 5807.40 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.80% خاسرًا 48.55 نقطة ليغلق عند مستوى 6011.12 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 188 مليون سهم بقيمة 44.96 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8952 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.52%، يليه قطاعي الخدمات المالية والمواد الأساسية بنسبة 0.42%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.