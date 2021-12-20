شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يحذر مستخدمى Android.. عشرات الآلاف من الهواتف ستتوقف عن العمل فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كل من AT&T و Verizon و T-Mobile فى الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستتوقف عن خدمة 3G لوضع كل تركيزها على خدمة 4G (LTE) و 5G العام المقبل.

ووفقا لتقرير موقع ذى صن، قد تتوقف الهواتف القديمة عن العمل في عام 2022 حيث سيتم إيقاف تشغيل شبكات الجيل الثالث.

قد تتوقف أيضًا الأجهزة الأخرى التي تستخدم الجيل الثالث، بما في ذلك بعض أجهزة التنبيه الطبي والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وأنظمة أمان المنزل عن العمل.

ومن المحتمل أن تفقد الهواتف القديمة القدرة على إرسال الرسائل النصية والاتصال بالإنترنت وإجراء المكالمات الهاتفية.

وستكون AT&T أول من يبدأ فى الأمر، وستتوقف الخدمة في فبراير ، وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.

وستنهى T-Mobile الخدمة بين مارس ويوليو، سيكون أمام عملاء Verizon حتى نهاية عام 2022 عندما يتم إيقاف خدمة 3G الخاصة بهم.

ستصبح هذه الأجهزة أيضًا عرضة للهجمات الإلكترونية بمجرد توقف الخدمة.