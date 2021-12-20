شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 11446 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1994 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 13659 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 4528 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 2104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 3113 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3950 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING ) على أسهم بنك التعمير والإسكان لعدد 782,589 سهم بقيمة 37.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو 5 ملايين سهم، 188 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 1530 سهم، وباعت إدارة البنك التجار الدولي (مصر) 593 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 150 ألف سهم، 1000 سهم، 813 سهم، 120 ألف سهم، 329.9 ألف سهم، 70.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 41.7 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركتا أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة في الوقت الحالي من شأنها التأثير على سعر السهمين.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اسناد للشركة مشروع مقاولة جديدة (مشروع بنية تحتية) بقيمة تقديرية 1.37 مليار جنيه وبمدة تنفيذية 18 شهرًا.

من جهتها أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH) )، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 50 % المملوكة لمجموعة Evercare في مركز إسلام آباد التشخيصي بقيمة إجمالية تبلغ 72.35 مليون دولار.