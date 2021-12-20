شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1800.10 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني.