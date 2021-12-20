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الذهب يرتفع قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع

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الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع الذي سجلته الأسبوع الماضي إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1800.10 دولار للأوقية. وفي الجلسة السابقة ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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