شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 20-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 20-12-2021، بكافة البنوك المصرية ببداية التعاملات الصباحية، وسجل بالبنك الأهلي المصرى عند سعر 15.65جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

وفى بنك القاهرة سجل سعر الدولار الأمريكي 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65جنيه للشراء، 15.77جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

"cib "15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.