شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 11567 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 13820 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4558 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3149 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو 5 ملايين سهم، 188 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 1530 سهم، وباعت إدارة البنك التجار الدولي (مصر) 593 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد 150 ألف سهم، 1000 سهم، 813 سهم، 120 ألف سهم، 329.9 ألف سهم، 70.3 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 41.7 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركتا أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية غير معلنة في الوقت الحالي من شأنها التأثير على سعر السهمين.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، اسناد للشركة مشروع مقاولة جديدة (مشروع بنية تحتية) بقيمة تقديرية 1.37 مليار جنيه وبمدة تنفيذية 18 شهرًا.