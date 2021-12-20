شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الشرقية للدخان: وقف الإنتاج بمصنع محرم بك بسبب توافر المنتج النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه نظرًا لتوافر المنتج تام الصنع نتيجة لتحسن نظم العمل المتبعة ورفع الكفاءة الإنتاجية للماكينات خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تحقيق فوائض في الإنتاج خاصة في هذه الفترة من العام مما أدى بالتبعية إلى زيادة المخزون عن الحد المتبع والذي يتراوح وفقًا لسياسة الشركة من 7 إلى 15 يوما، لذا قررت الشركة وقف الإنتاج بمصنع محرم بك للسجائر في الوقت الحالي ولحين احتساب الاحتياجات المستقبلية.

ونوهت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أن حجم إنتاج مصنع محرم بك في حدود (3 إلى 5%) من إجمالي حجم إنتاج الشركة.