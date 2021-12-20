شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع بفعل انتشار «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة اليوم الاثنين إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6 بالمئة إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أي ثلاثة بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل