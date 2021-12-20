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أسعار النفط تتراجع بفعل انتشار «أوميكرون»

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين في المئة اليوم الاثنين إذ غذى ازدياد الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف المستثمرين من أن يؤدي فرض قيود جديدة على الأعمال لمكافحة انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.

وتراجع مزيج برنت في المعاملات الآجلة 1.92 دولار أي 2.6 بالمئة إلى 71.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.09 دولار أي ثلاثة بالمئة إلى 68.77 دولار للبرميل

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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