شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تحتفل بالذكرى السنوية في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحتفل لولو السعودية للأسواق الكبرى في المنطقة الشرقية في الجبيل والشاطئ ولولو اكسبرس بالذكرى السنوية لها وأعلنت عن عروضًا مذهلة على جميع أقسام المنتجات من الأساسيات التموينية إلى منتجات أسلوب الحياة من 19 ديسمبر حتى 25 ديسمبر 2021، ويشمل الاحتفال على عروض مباشرة وعروض الساعة والعروض المفاجئة، وعروض المزاد والإستبدال وعروض اليوم.

ويعد عرض "استرجع نصف ما دفعت" من العروض المميزة في احتفالات الذكرى السنوية، مقابل كل 200 ريال مشتريات على قسم الملابس والساري والشوريدار والأحذية والمجوهرات واكسسوارات الأطفال والحقائب النسائية يحق للعملاء الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 100 ريال. يسري العرض حتى 2 يناير 2022.

كما تتوفر مجموعة واسعة من أحدث الأدوات والإكسسوارات التقنية من العلامات التجارية المتميزة لنمط الحياة على قائمة الخصومات الرائعة على الساعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والأجهزة اللوحية ، إلى جانب مجموعة من أجهزة التلفزيون الذكية، ومستلزمات الطباعة، والأجهزة الصوتية، وأكثر من ذلك بكثير. إضافة إلى عروض على أجهزة الآيفون منApple .

وللمزيد من العروض، يرجى زيارة هذا الرابط: