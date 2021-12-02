مؤسسة التحلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت تجربتها الناجحة في برنامج «ركائز استدامة كفاءة الإنفاق» ضمن ورشة عمل افتراضية، استضافت فرق كفاءة الإنفاق بمختلف القطاعات الحكومية، ضمت أكثر من 400 جهة اتصال في هذه القطاعات، وذلك بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «إكسبرو» على خلفية تحقيق «التحلية» أعلى تقييم بجائزتي التميز المؤسسي والعملي بعد تحقيقها وفورات تشغيلية تجاوزت الــ 920 مليون ريال سعودي واتباعها نهج الاستدامة المالية كأحد ممكنات أمن الإمداد.

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