مؤسسة الحبوب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت المناقصة السابعة لهذا العام لاستيراد كمية 535 ألف طن قمح للتوريد خلال شهري مايو ويوليو 2022. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على 9 بواخر بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان. وأفاد بأن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتعزيز مستويات الخزن الاستراتيجي وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن. يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية تقدر بنحو 3,4 ملايين طن، إضافة إلى شراء كمية 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين المؤهلين هذا الموسم.

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