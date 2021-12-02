«التحلية» تطرح منافستي الرجيع الملحي وتوطين الأغشية للمصنعين والمستثمرين

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وتستهدف «التحلية» من خلال طرحها منافسة «الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي» تعظيم الاستفادة من موارد مياه الرجيع الملحي بمنظومات الإنتاج في «الجبيل وينبع ورأس الخير» والاستثمار الاقتصادي الفعال، وتعزيز التحول التجاري في صناعة التحلية عبر عقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين والمصنعين.
وتسعى المؤسسة من خلال «توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي» إلى دعم صناعة التحلية، بهدف تعزيز أمن واستدامة إمدادات المياه سيما أن نحو 70% من مياه الاستخدام الحضري في المملكة تعتمد على المياه المحلاة.
التحلية تطرح منافستين
المستهدفون:
- ملاك التقنيات والمصنعون والمستثمرون محليا وعالميا
الفوائد:
- الإسهام في الناتج المحلي بـ4 مليارات ريال
- إتاحة 300 فرصة وظيفية
المنافسة الأولى:
الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي
الأهداف:
- تعظيم الاستفادة من موارد الرجيع الملحي في الجبيل وينبع ورأس الخير
- تعزيز التحول التجاري في صناعة التحلية عبر الشراكات مع المستثمرين
- إنشاء مصانع للقيام بعمليات استخلاص ومعالجة المعادن والأملاح
- رفع نسب المحتوى المحلي خلال مراحل الإنشاء والتشغيل التجاري
- إتاحة الفرصة لاستخدام ابتكارات «التحلية» في الصفر رجيع ملحي
- الاستفادة من تقنيات استخلاص المغنيسيوم في منظومات إنتاج الشعيبة
المنافسة الثانية:
توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي
الأهداف:
- دعم صناعة التحلية
- تعزيز أمن واستدامة الإمدادات
- رفع المحتوى المحلي
- استحداث سلاسل الإمداد
- سرعة التوريد
- جودة المنتج
- تنافسية الأسعار
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