«التحلية» تطرح منافستي الرجيع الملحي وتوطين الأغشية للمصنعين والمستثمرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطرح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منافستي «الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي»، و»توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي» لملاك التقنيات والمصنعين والمستثمرين محليا وعالميا، التي ستسهم في الناتج المحلي بأكثر من 4 مليارات ريال خلال 8 سنوات، وتتيحان فرصا وظيفية تصل إلى نحو 300 فرصة وظيفية، وذلك من خلال مؤتمر تقيمه الخميس المقبل بالمدينة الرقمية بالرياض، تكشف من خلاله تفاصيلها كافة.

وتستهدف «التحلية» من خلال طرحها منافسة «الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي» تعظيم الاستفادة من موارد مياه الرجيع الملحي بمنظومات الإنتاج في «الجبيل وينبع ورأس الخير» والاستثمار الاقتصادي الفعال، وتعزيز التحول التجاري في صناعة التحلية عبر عقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين والمصنعين.

وتسعى المؤسسة من خلال «توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي» إلى دعم صناعة التحلية، بهدف تعزيز أمن واستدامة إمدادات المياه سيما أن نحو 70% من مياه الاستخدام الحضري في المملكة تعتمد على المياه المحلاة.

التحلية تطرح منافستين

المستهدفون:







ملاك التقنيات والمصنعون والمستثمرون محليا وعالميا



الفوائد





الإسهام في الناتج المحلي بـ4 مليارات ريال



إتاحة 300 فرصة وظيفية



المنافسة الأولى:

الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي

الأهداف:







تعظيم الاستفادة من موارد الرجيع الملحي في الجبيل وينبع ورأس الخير



تعزيز التحول التجاري في صناعة التحلية عبر الشراكات مع المستثمرين



إنشاء مصانع للقيام بعمليات استخلاص ومعالجة المعادن والأملاح



رفع نسب المحتوى المحلي خلال مراحل الإنشاء والتشغيل التجاري



إتاحة الفرصة لاستخدام ابتكارات «التحلية» في الصفر رجيع ملحي



الاستفادة من تقنيات استخلاص المغنيسيوم في منظومات إنتاج الشعيبة



المنافسة الثانية:

توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي

الأهداف:

