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وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، أن صادرات البلاد وصلت إلى 60.44 مليار دولار في نوفمبر مشيرة إلى أن الصادرات التراكمية للبلاد بلغت 583.8 مليار دولار فيما ارتفعت الواردات بنسبة 43.6% على أساس سنوي لتصل إلى 57.36 مليار دولار في الشهر الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 3.09 مليارات دولار.
وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتصل إلى 15.3 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفضل الطلب القوي على الرقائق والبتروكيماويات والآلات.
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