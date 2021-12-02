شكرا لقرائتكم خبر تحسين الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحسين الجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعرضته ورشة عمل نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وركزت محاور الورشة التي حظيت بحضور عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على محددات وآليات تحسين جودة المنتجات والخدمات وتطبيق أنظمة الإدارة والجودة في المنشآت الصناعية والخدمية لتحقيق رضا المستفيدين، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية تطبيق المواصفات القياسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية المستهلك.



كانت هذه تفاصيل خبر تحسين الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.