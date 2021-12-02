شكرا لقرائتكم خبر الصناعة تتعاون مع «ثقة» في مجالات البيانات وذكاء الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتهدف المذكرة إلى تقديم الدراسات وبحث مدى إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير وتنفيذ الأعمال المشتركة في مجال التحول الرقمي، وأتمتة إجراءات وخدمات الوزارة، إضافة إلى تقديم الحلول الذكية لتطوير وتقديم الخدمات الالكترونية.
وتأتي هذه المذكرة ضمن سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تبسيط رحلة الشركاء في القطاع الصناعي والتعديني، وتسهيل الوصول لجميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، وبما يسهم في تحقيق توجهات القيادة الداعمة لرحلة التحول الرقمي، وذلك بالتكامل مع الجهات الشريكة.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت أخيرا تدشين منصتها الرقمية، التي تقدم العديد من الخدمات لشركاء الوزارة من المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، والمعلومات والإحصاءات للراغبين في معرفة أحدث الأرقام ومستجدات القطاع، حيث تتيح الوزارة عبر منصتها الرقمية أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الجديدة، وحجم الوظائف الجديدة التي يجذبها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصناعة تتعاون مع «ثقة» في مجالات البيانات وذكاء الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.