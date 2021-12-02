الصناعة تتعاون مع «ثقة» في مجالات البيانات وذكاء الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع شركة ثقة، من أجل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، في مجالات خدمات البيانات وذكاء الأعمال، وتطوير الخدمات الرقمية.

وتهدف المذكرة إلى تقديم الدراسات وبحث مدى إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير وتنفيذ الأعمال المشتركة في مجال التحول الرقمي، وأتمتة إجراءات وخدمات الوزارة، إضافة إلى تقديم الحلول الذكية لتطوير وتقديم الخدمات الالكترونية.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تبسيط رحلة الشركاء في القطاع الصناعي والتعديني، وتسهيل الوصول لجميع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة، وبما يسهم في تحقيق توجهات القيادة الداعمة لرحلة التحول الرقمي، وذلك بالتكامل مع الجهات الشريكة.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أعلنت أخيرا تدشين منصتها الرقمية، التي تقدم العديد من الخدمات لشركاء الوزارة من المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، والمعلومات والإحصاءات للراغبين في معرفة أحدث الأرقام ومستجدات القطاع، حيث تتيح الوزارة عبر منصتها الرقمية أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الجديدة، وحجم الوظائف الجديدة التي يجذبها.