الصندوق الصناعي يتفاهم مع «إنجي» لتدريب منسوبيه

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وتهدف الاتفاقية إلى تقديم رؤى ومعرفة جديدة وتعزيز القدرات الفردية والارتقاء بحياتهم المهنية، وذلك بتعزيز سبل التطور المهني بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل.
وسيتيح البرنامج عام 2022م لموظفي الصندوق فرصة العمل مع أبرز الخبراء لدى «إنجي» لمدة ستة أشهر في مقر الشركة في باريس. كما تأتي الاتفاقية عقب التجربة الناجحة التي شهدها الصندوق بمشاركة منسوبيه في البرنامج التدريبي للعام 2021م، مما كان له دور كبير في اكتسابهم الخبرات في مجال تنمية الأعمال والأنشطة التجارية وتنفيذ المشاريع.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الصندوق الصناعي نحو إيجاد وتوفير الفرص التدريبية لنقل المعرفة والخبرات إلى منسوبيه بما يسهم في تعزيز المسار الوظيفي واكتساب الخبرة العملية، الأمر الذي دأب عليه الصندوق منذ أن تأسس، حيث يولي اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل منسوبيه ببرامج تدريبية وعملية.
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