شكرا لقرائتكم خبر الصندوق الصناعي يتفاهم مع «إنجي» لتدريب منسوبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي مذكرة تفاهم مع شركة «إنجي» المتخصصة في توفير خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذلك لتمكين منسوبي الصندوق الصناعي من الانضمام إلى برنامجها التدريبي للتبادل المعرفي لعام 2022م المزمع عقده في المملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم رؤى ومعرفة جديدة وتعزيز القدرات الفردية والارتقاء بحياتهم المهنية، وذلك بتعزيز سبل التطور المهني بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل.

وسيتيح البرنامج عام 2022م لموظفي الصندوق فرصة العمل مع أبرز الخبراء لدى «إنجي» لمدة ستة أشهر في مقر الشركة في باريس. كما تأتي الاتفاقية عقب التجربة الناجحة التي شهدها الصندوق بمشاركة منسوبيه في البرنامج التدريبي للعام 2021م، مما كان له دور كبير في اكتسابهم الخبرات في مجال تنمية الأعمال والأنشطة التجارية وتنفيذ المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الصندوق الصناعي نحو إيجاد وتوفير الفرص التدريبية لنقل المعرفة والخبرات إلى منسوبيه بما يسهم في تعزيز المسار الوظيفي واكتساب الخبرة العملية، الأمر الذي دأب عليه الصندوق منذ أن تأسس، حيث يولي اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل منسوبيه ببرامج تدريبية وعملية.