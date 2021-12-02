كل ما تريد معرفته عن مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتائج النسخة الثالثة من مسابقة كأس أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية AAL CUP 2021 التى نظمتها الوزارة مُمثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وذلك فى إطار مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية.

ويقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن المبادرة وأهميتها.

متى تم إطلاق مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية؟

مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية، أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2018 خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ بهدف بناء قدرات 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى ودعم إنشاء 100 شركة إفريقية ناشئة فى مجالات تطوير التطبيقات والألعاب والرقمية.

ما هو الهدف من المبادرة؟

تم إطلاق المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية"، بهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال بما يساهم فى خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادى، وكذلك تعزيز التقارب بين شباب القارة الأفريقية تحت مظلة ورعاية الدولة المصرية، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التى تواجه أهداف النمو، والاستدامة وازدهار القارة الأفريقية، وزيادة الوعى بالتحديات التى تواجه مجتمع التكنولوجيا بمختلف الدول الأفريقية.

تستهدف المبادرة أيضا تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية لخدمة القارة الأفريقية، وإيمانا بقدرات الشباب الأفريقى على تطويع التكنولوجيا وتطوير الحلول المبتكرة والإبداعية لمواجهة التحديات المجتمعية بالقارة.

ما هي الإجراءات التى تقوم بها وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية؟

مصر تبنت منهجا شاملًا ورؤية متكاملة تستند إلى نموذج هرمى لبناء المهارات الرقمية فى مختلف علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب 22 ضعفًا خلال ثلاث سنوات كما تضاعف عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا بالإضافة الى تنفيذ مبادرات لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتحفيز الإبداع وتعزيز البحث والتطوير.

كيف تستفيد القارة الإفريقية من مبادرة "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية"؟

المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" تم اطلاقها بهدف مشاركة برامج بناء القدرات فى التطبيقات والألعاب الرقمية مع الاشقاء فى الدول الأفريقية؛ وعلى النحو الذى يسهم فى خلق فرص عمل وأعمال للشباب الأفريقى من خلال دعم إنشاء الشركات الناشئة، وكذلك من خلال بناء شبكات تعليمية على مستوى إفريقيا فى التقنيات الرائدة لتكون بمثابة منصات للابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.

ويتكامل مع المبادرة برامج بناء القدرات الأخرى طويلة الأمد والتى من بينها البرامج المقدمة من مركز التدريب المصرى الأفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الاقليمى للتدريب البريدي.

ما الذى حققته المبادرة حتى الآن؟

عملت المبادرة عل تدريب نحو 10 الاف شاب وشابة من الطلبة والخريجين الذين أتموا عدد 27377 محتوى تدريبى فى 30 مسار وتخصص تكنولوجي، كما تم دعم إنشاء أكثر من 100 شركة ناشئة؛ كذلك سيتم إتاحة الفرصة للنماذج المتميزة للمبادرة لاستعراض تجربتهم فى منتدى شباب العالم المزمع انعقاده فى يناير2022 وشارك فى المبادرة شباب من 22 دولة أفريقية.