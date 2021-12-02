شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 13 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها "مواد البناء" بنسبة 1.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 13 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها مواد البناء بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.82%، ثم قطاعى الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والموارد الأساسية بنسبة 0.78%، 0.75%، على التوالى، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، وانخفاض قطاعى المنسوجات والسلع المعمرة والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.58%، 0.41%، على التوالى.

كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.34%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.27%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.02%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والسياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 1.16%، 0.95%، 0.78%، 0.01%، على التوالى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، بعد صعود دام جلستين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقى 2.9 مليار جنيه عند مستوى 721.696 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 45.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.8% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.34%، والعرب على 8.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.75% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.24%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 919.9 ألف جنيه، 1.2 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 109.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 6.6 مليون جنيه، 108.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89%، ليغلق عند مستوى 11318 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13399 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 4466 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 2157 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3136 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 4126 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1127 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.