شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الاقتصاد اليوم الخميس 2-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 2-12-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تنفيذ السياسات التى تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة.

وفيما يلي عرض لأهم الأخبار..

الصناعة: ندعم أصحاب المشروعات الصغيرة ونساعدهم على زيادة قدرتهم على المنافسة

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف تنفيذ السياسات التى تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة إنتاجها وتطويره ورفع كفاءته ليتفق مع معايير الجودة في الأسواق المحلية والعالمية الأمر الذى يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.

الرقابة المالية تلزم "شركات بغرض الاستحواذ" بالقيد بالبورصة المصرية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 172 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

التخطيط: "خطة المواطن" للعام الثالث تستهدف خفض معدل البطالة لـ7.4%

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "خطة المواطن" لكافة محافظات الجمهورية الـ 27، وذلك للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

الرئيس التنفيذى لـ"HSBC": نتطلع لتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة بمصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تود ولكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، وحلمي غازي العضو المنتدب للبنك، وذلك في إطار متابعة نتائج مشاركتها بفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP 26) الذي عقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر الجاري.

أسعار الذهب في مصر تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 781 جنيها للجرام

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بعد هبوط بحوالي 4 جنيهات في سوق الصاغة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 781 جنيها عقب تراجع أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية.