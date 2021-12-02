شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط ترقب لقرارات «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط ترقب للقرارات التي سيصدرها تحالف "أوبك بلس" في اجتماعه المقرر في وقت لاحق اليوم.

وسجل سعر برميل خام برنت بحر الشمال (159 لترا) تسليم شباط/فبراير 77ر69 دولار، بارتفاع بـ 90 سنتا عن يوم أمس، كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم كانون ثان/يناير بـ 87 سنتا إلى 44ر66 دولار.

وتترقب الأسواق اجتماع اليوم لمعرفة ما إذا كان التحالف سيبقي على خططه السابقة بشأن مستويات الإنتاج أم أنه سيعدلها في ضوء ظهور المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا وما شكله من ضغط على أسواق النفط خلال أيام التداول الأخيرة.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع على تحديد مستويات الإنتاج لشهر كانون ثان/يناير. وسبق أن أقر التحالف خطة لزيادة تدريجية في الإنتاج، تشمل إضافة 400 ألف برميل في اليوم في كانون ثان/يناير. إلا أن ظهور المتحور الجديد وقيام بعض الدول باتخاذ تدابير لمنع تفشيه قد يؤدي إلى مراجعة الخطة.