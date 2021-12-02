شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 4 مليار ريال.. «التحلية» تطرح منافستين تساهم في الناتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطرح المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منافستي "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي"، و "توطين صناعة ونقل معرفة أغشية التناضح العكسي" لملاك التقنيات والمصنعين والمستثمرين محلياً وعالمياً، التي ستساهم في الناتج المحلي بأكثر من 4 مليار ريال خلال 8 سنوات، وتتيحان فرص وظيفية تصل إلى قرابة 300 فرصة وظيفية وذلك من خلال مؤتمر تقيمه الخميس المقبل 9 ديسمبر الساعة الواحدة ظهراً في كراون بلازا - المدينة الرقمية بالرياض، تكشف من خلاله كافة تفاصيلها.

وتستهدف "التحلية" من خلال طرحها منافسة "الاستثمار التجاري لمياه الرجيع الملحي" تعظيم الاستفادة من موارد مياه الرجيع الملحي بمنظومات الإنتاج في "الجبيل وينبع ورأس الخير" والاستثمار الاقتصادي الفعال. وتعزيز التحول التجاري في صناعة التحلية عبر عقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين والمصنعين، وذلك بتمكين المستثمرين من إنشاء مصانع للقيام بعمليات استخلاص ومعالجة المعادن والأملاح وتوظيفها للاستثمار التجاري، بحزمة استثمارات متوقعة تصل إلى قرابة 900 مليون ريال، مما يعزز ويرفع نسب المحتوى المحلي خلال مراحل الإنشاء والتشغيل التجاري. ، علاوةً على إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستخدام ابتكارات وتقنيات "التحلية" في الصفر رجيع ملحي (ZLD) التي تمتلك فيها عدة براءات اختراع، وكذلك تقنيات لاستخلاص المغنيسيوم التي يجري تطبيقها في منظومات إنتاج الشعيبة.