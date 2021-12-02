شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 69.73 دولار لبرنت و66.42 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 69.73 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي66.42 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس شهدت تراجعا لتنخفض من أعلى مستويات لها في ثلاث سنوات والذي سجل 86 دولار للبرميل خلال شهر أكتوبر 2021.

وسجلت أسعار النفط، خسائر أسبوعية بالأسواق الآجلة، حيث سجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية بنسبة 7.33% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر أسبوعية بنسبة 9.90% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.