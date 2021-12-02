شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 781 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس بعد هبوط بحوالي 4 جنيهات في سوق الصاغة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 781 جنيها عقب تراجع أسعار الذهب اليوم في البورصات العالمية.





أسعار الذهب اليوم :وسجل الذهب عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام وعيار 24 سجل 892 جنيها وعيار 21 بسعر 781 جنيهاً والجنيه الذهب سجل 6248 جنيها أونصة الذهب 1776 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب الخميس مع توقع المستثمرين أن يقلص مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي برنامجه لشراء السندات بوتير أسرع لمواجهة التضخم المتصاعد على الرغم من المخاوف الاقتصادية المتعلقة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1777.87 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.47% لتسجل 1778.10 دولار.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الفدرالي في شهادته أمام الكونغرس أمس الأربعاء إن الفدرالي يجب أن يكون مستعدا للاستجابة لاحتمال عدم تراجع التضخم في النصف الثاني من 2022.وقال إن البنك سيبحث إنهاء برنامجه لشراء السندات بوتيرة أسرع في اجتماعه المقرر يوم 14 ديسمبر.

وعادة ما ينظر للذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم، لكن تقليص إجراءات التحفيز ورفع الفائدة يدفعان عائدات السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.42 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 940.09 دولار بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1756.46 دولار.