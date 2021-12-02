شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. إقبال كبير على معرض " مدينتي للكتاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رواد المعرض يشيدون بحسن التنظيم وتنوع المعروضات.. ويؤكدون " أسعار الكتب تناسب كافة الفئات"

شهد معرض مدينتي للكتاب - بعد إطلاقه اول أمس الثلاثاء برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى - إقبالا كبيراً من سكان مدينتي وزائريها، الذين حرصوا على الحضور وتفقد الأجنحة المختلفة لدور النشر المشاركة، وسط تقدير بالغ لتنوع المعروضات ما بين كتب ثقافية وموسوعات علمية وروايات أدبية وكتب ناطقة باللغات الانجليزية والفرنسية والالمانية.

وحرص الزائرون على التجول في أروقة المعرض ومختلف دور النشر، لاسيما التي قدمت تخفيضات مغرية للاستفادة من تلك الخصومات، التي تراوحت ما بين 10% و40%، فضلا عن عروض الكتب والروايات التي بلغت متوسطات أسعارها ما بين خمسة وعشرة جنيهات.

وقالت مني صادق، إحدى الساكنات بالمدينة: "سعدت كثيرا بعد مشاهدتي لإعلان المعرض منشورا علي الصفحة الرسمية لـ "مدينتي"، أجلت كل مواعيدي انتظار ليوم الافتتاح، رغم أن المعرض مستمرًا لأكثر من عشرة أيام". وعن حاجاتها من المعرض، قالت صادق:" لدي طفل عمره عامين ورغبت في شراء بعض ألعاب تنمية المهارات وقصص الأطفال والتي لم تكن متوفرة في مدينتي قبل ذلك، ولم أصدق حينما عثرت عليها في المعرض". وتابعت:" أغلب الكتب المعروضة متميزة للغاية، كما قمت بشراء العديد من الألعاب وسوف أقوم بجولة للاطلاع على أحدث الكتب والروايات المعروضة.. أحب الروايات كثيرا".

فاطمة مصطفى 19 عاما تهوى قراءة الكتب الفلسفية وعلوم النفس تقول: "وجدت ضالتي في معرض مدينتي بعدما لم يحالفني الحظ في حضور الدورة السابقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب،". وأضافت: " سعيدة جدا بفكرة المعرض ومحتويات الكتب القيمة.. لا أهوى كثيرا قراءة الروايات وأفضل الكتب العلمية ذات المحتوى الفكري".

فيما أبدت إحدى زائرات المعرض -سعودية الجنسية ومقيمة في مدينتي-، اعجابها بالمعرض وأشارت إلى أنها وجدت أغلب احتياجاتها من كتب الفكر والأدب والروايات الناطقة باللغة العربية، كما ابتاعت أربعة روايات للأديب الكبير نجيب محفوظ من بينها أولاد حارتنا والحب فوق هضبة الهرم.

وكان الدكتور هيثم علي الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد قام بافتتاح المعرض برفقة كل من سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومنى الحلو نائب الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، مساء الثلاثاء، وقاموا بجولة داخل دور العرض المشاركة، للتعرف على أبرز سلاسل الكتب المتوافرة والتخفيضات المقدمة عليها. ويأتي معرض مدينتي للكتاب في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على الاضطلاع بدورها المجتمعى، وإيمانها بدور القراءة في بناء الهوية الثقافية وخلق أجيال جديدة من المبدعين والمفكرين.



























































































