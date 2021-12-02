شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يستقبل وفداً من وزارة الإسكان العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب وفداً من وزارة الإسكان العراقية، يضم السيد جابر عيد خاجي، وكيل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العراقية، ومديرى عموم التخطيط والمتابعة والاسكان والطرق والجسور، حيث تم بحث سبل التعاون فى تنفيذ المشروعات بدولة العراق .

وحضر اللقاء المهندس هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور محمد يوسف عضو مجلس الإدارة والمهندس حسام عبدالدايم المشرف على مشروعات الشركة بالعراق والمهندس سمير سعدالله عضو مجلس تنفيذي الشركة.

على جانب آخر قام الوفد بزيارة لعدد من مشروعات العاصمة الجديدة من بينها مشروعات الشركة حيث كان فى استقبالهم المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الجولة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية "كابيتال بارك"، والتى تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم، حيث أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما ينجزه المصريون فى هذا الصرح العظيم.

واستكمل الوفد العراقى الجولة التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت مركز مصر الثقافي الإسلامي ومقر مجلس النواب و اللذان تنفذهما شركة المقاولون العرب.