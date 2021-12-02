شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى يهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، بالم هيلز للتعمير، السويدي إليكتريك، بنك كريدي أجريكول مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، القلعة للاستشارات المالية، شركة مستشفى كليوباترا، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11381 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2040 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 4491 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3165 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4126 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، العامة للصوامع والتخزين.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ شراء عدد 6,278 سهم من أسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف المصدرة بسعر 74.50 جنيه/سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، نايل سيتي للاستثمار 23 ألف سهم، 71.5 ألف سهم، 328.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، 50 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 5146 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 7 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، البدر للبلاستيك 23 ألف سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، نايل سيتي للاستثمار 900 سهم، 328.5 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الشركة الأولى 115 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.88%، شراء الشركة الثانية 235 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.83%، شراء الشركة الثالثة 675 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.57%، شراء الشركة الرابعة 18 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.82%.

في سياق منفصل أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، تحقيق الشركة صافي ربح قدره 122.044 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، مقابل صافي خسارة قدرها 414.842 مليون جنيه عن الفترة المقارنة للعام السابق.

في سياق آخر قالت شركة أم بي للهندسية، إن المفاوضات المعلن عنها مع إحدى الشركات التي تعمل في نفس المجال، لم تنل القبول من الطرف الآخر، ومازالت تعمل على ملف الاستحواذات بشكل إيجابي في إطار تحقيق خطة الشركة الاستراتيجية المعلن عنها مسبقًا.