شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أحدث مصنع لفلنكات السكك الحديدية العام المقبل بتكلفة 180 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل معدات أحدث مصنع مصرى لتصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو، أواخر الشهر الجارى، بعدما تأخر شحنها نتيجة جائحة كورونا، حيث كان من المقرر وصولها نوفمبر الماضى من الشركة المصنعة للمعدات والآلات من إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ويأتى تدشين المصنع الجديد فى إطار توسعات الدولة فى مشروعات السكك الحديدية والمترو، خاصة مشروع القطار المكهرب الجديد، مما يتطلب توافر الفلنكات لمد القضبان عليها، وبأحدث تكنولوجيا.

وصرح عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى للقابضة الكيماوية لـ"الخليج 365"، أن المصنع الجديد يتكلف نحو 180 مليون جنيه، منها 6.8 مليون يورو قيمة المعدات المستوردة من إيطاليا، كاشفا إنه سيتم تدشين المصنع فى الربع الأول من العام الميلادى المقبل، ولا سيما إنه تم تحديد مكان المصنع وتهيئة المكان لاستقبال المعدات وتجهيز البنية الأساسية بشركة "سيجوارت" التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

وحول مزايا اختيار نوعية هذا المصنع الحديث من إيطاليا، أشار إلى إنه يمكن تفكيكه ونقله من مكان لآخر بسهولة وفى وقت قياسى، وبالتالى يمكن إقامته في أى مكان قريب من عمليات مد خطوط السكك الحديدية، ولا سيما أن نقل الفلنكات مكلف.

وأوضح أن المصنع من المتوقع أن يبدأ الإنتاج مطلع العام المقبل فى شهر يناير أو فبراير؛ بما يساهم فى توفير الفلنكات للمشروعات الجديدة للقطارات والمترو بأفضل تكنولوجيا، موضحا أن من مزايا المصنع إنه يسهل تفكيكه ونقله من مكان لآخر خاصة أن نقل الفلنكات مكلف.