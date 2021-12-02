شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 2-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 2-12-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل سعره فى البنك التجارى الدولى cib والبنك المركزى المصرى استقررا عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويعكس ثبات سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري توافر المعروض من الريال السعودي لتلبية حجم الطلب في الوقت الحالي، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.