شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 19 مليون ريال .. «واعد» تعلن عن تمويل استثماري في شركة التكنولوجيا المالية «لمه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، عن ضخّ تسعة عشر مليون ريال سعودي في مرحلة ما قبل الاستثمار بالاشتراك مع "رائد فنتشرز"، وذلك في شركة "لمه" الناشئة للتكنولوجيا المالية ومقرها المملكة العربية السعودية، والتي تُعنى بتقديم حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تمويل سلسلة التوريد وخدمات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً".

تأسست الشركة الناشئة في الرياض في مارس 2021 على يد رائد الأعمال سوميت خوتيل، الذي انتقل إلى العاصمة السعودية مؤخراً قادماً من لندن ومعه خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا السحابية اكتسبها من عمله مع شركات استشارية وبنوك عالمية من بينها "باركليز" و"جي بي مورجان". وتسعى "لمه" إلى سد ثغرات التمويل في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يُمثل حجمها تحدياً للحصول على تصنيفات مخاطر الائتمان، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ مباشر على تدفقاتها النقدية.

ومن خلال تسهيل دفع الفواتير مبكراً للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق سوقها الرقمي، تُقدم "لمه" سندات الخزانة الخاصة بالشركات كخيار لتوظيف الأموال الفائضة من خلال الخصم الديناميكي للفواتير. ويمكن بدلاً من ذلك إدراج الفواتير المُعتمدة وغير المُسددة للبنوك والمؤسسات المالية لتصفية المدفوعات المخفضة نيابةً عن الشركات.

وسوف يساعد الاستثمار التمويلي المُقدم من "مركز واعد" و"رائد فنتشرز" الشركة على تطوير نظام خصم المستحقات التجارية (TReDS) الذي يُسهل عملية الخصم عبر آلاف الموردين في وقتٍ واحد. وتهدف "لمه" من هذا النظام إلى إفادة موردي الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء دورات تحويل نقدي أقصر، بغض النظر عن تاريخ الائتمان أو الضمانات أو سندات الإذن أو سندات الخزانة الخاصة بالشركات أو المستثمرين الأفراد، وبالتالي تولد عائداً مالياً من التسوية المبكرة.

وحول هذه المبادرة، علّق سوميت خوتيل، مؤسس شركة "لمه" بالقول: "يسعدنا أن نحظى بثقة اثنين من كبار الجهات الداعمة في المملكة، ونعتزم توظيف التمويل الإضافي في توسيع نطاق أعمال شركتنا لتصبح داعماً يوفر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مما يُعزز نموها أكثر من خلال دعم الخطط الفورية للتوسع في مصر والإمارات العربية المتحدة".

وتماشياً مع رؤية المملكة لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها إلى 35٪ في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، توفر مبادرة "مركز واعد" الاستثمارية دعماً إضافياً من متطلبات التمويل لمحفظتها الخاصة من الشركات.

من جهته، تحدث فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد عن الاستثمار في شركة لمه بقوله: "لكونها شركة حديثة حققت نمواً لافتاً وحصلت على شراكاتٍ رئيسية في مختلف أنحاء السعودية، تُقدم لمه نمطاً من الأعمال الريادية يدعم فريقها وقطاع الشركات الناشئة، ويُرسخ أساساً أقوى للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الناشئة الأخرى التي تستعين بها للحلول التمويلية".

وأضاف بقوله: "فخورون بدعم الفريق المؤسس لشركة لمه إذ يواصل فتح مجالاتٍ جديدة في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية".

وقال عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لرائد فنتشرز: "ما جذب اهتمامنا في شركة لمه هو اسلوب عملها كمنصة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، بإدارة فريق من ذوي الخبرة العالية بقيادة سوميت خوتيل. وتسعى الشركة لإنشاء قيمة عالية من النقد المتوفر يستفيد منها الجميع في كل معاملة مالية".

وتخضع المرحلة الثانية من المنصة حالياً لمفاوضات الترخيص، والتي ستدمج المكاتب العائلية والمستثمرين من القطاع الخاص في سوق لمه لتحصيل الفواتير، مما يوفر قنوات استثمارية إضافية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل التوسع في مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر.