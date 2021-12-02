شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الرواندى يستقبل رئيس المقاولون العرب ويشيد بالعلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء ألبرت موراسيرا وزير الدفاع بدولة رواندا، المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور السفير الفريد جاكوبا كاليسا سفير رواندا بالقاهرة و ذلك خلال زيارة الوزير الرواندى للقاهرة لحضور فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" وخلال اللقاء أشاد الوزير الرواندى بالعلاقات بين مصر ورواندا وما شهدته خلال الفترة الأخيرة من تبادل زيارات ولقاءات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بول كاجامى من أجل دفع العلاقات إلى مزيد من التعاون بين الدولتين.

كما أشاد وزير الدفاع الرواندى بدور شركة المقاولون العرب فى التنمية فى العديد من الدول الأفريقية ومن بينها دولة رواندا حيث قامت من قبل بتنفيذ مبنى وزارة الدفاع الرواندية،كما دعا الوزير الرواندى الشركة إلى تنفيذ عدد من مشروعات المبانى الخدمية لوزارة الدفاع الرواندية.

وحضر اللقاء الوفد المرافق للوزير الرواندى و أعضاء السفارة والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمهندسة أماني خضير رئيس جهاز متابعة مشروعات افريقيا بالشركة.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب الرواندية قد تأسست عام 1999 و قامت بتنفيذ مبنى وزارة الدفاع بالعاصمة الرواندية كيجالي ،والذي أقيم علي مساحة 43000 متر مسطح ويتكون من مبنى رئيسي مكون من بدروم ودور أرضى وثلاثة أدوار متكررة بمسطح 7200 متر للدور الواحد والمبنى مزود بكافة الأنظمة المتطورة .