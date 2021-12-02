شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 2-12-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 2-12-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.68 للشراء، 17.84 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.69 للشراء، 17.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى مسجلا 20.75 جنيه للشراء، 20.94 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 20.78 جنيه للشراء، 20.98 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.25 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.