شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الوكيل رئيسا لمجلس إدارة شركة جهينة.. واستمرار ابنتى صفوان ثابت بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، تعديل مجلس إدارة الشركة، بناء على اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي عقد يوم 7 نوفمبر الماضي، وتعين رجل الأعمال أحمد الوكيل رئيسا لمجلس الإدارة-مستقل، وكلا من ابنتي رجل الأعمال صفوان ثابت هبة ومريم، أعضاء بالمجلس.

كما ضم المجلس عمرو فتحي مدني، محمود محسن عبد الوهاب، مشعل بن محمد الغيم، وجان اندرس ليندجرين، ويتبقى ممثلا عن شركة PHARON INVISTMENT LIMITED، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وسبق أن أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، مطلع هذا العام تعيين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق عضواً بمجلس إدارة الشركة، بديلاً لصفوان ثابت، والذي تقدم باستقالته من المجلس.