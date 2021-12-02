شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عقود الزواج فى مصر لـ18ألف عقد و3 آلاف حالة طلاق سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عقود الزواج والطلاق في الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد عقود الزواج في مصر 62.1 ألف عقد في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 80.3 ألف عقد خلال شهر سبتمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 18.2 ألف عقد.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن عدد حالات الطلاق تراجعت أيضا لتسجل نحو 19.1 ألف حالة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 22.1 ألف حالة طلاق في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 آلاف حالة.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصدت ارتفاع أعداد الذكور بشكل طفيف عن أعداد الإناث حتى شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ عدد الذكور نحو 52.6 مليون نسمة "بيانات أولية"، بينما كان 51.9 مليون نسمة في شهر سبتمبر عام 2020، وذلك بزيادة بلغت نحو 700 ألف نسمة.

وفي المقابل بلغ إجمالى أعداد الإناث نحو 49.7 مليون نسمة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 49 مليون نسمة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 700 ألف نسمة.

ووفقاً لتقديرات جهاز الاحصاء لعام 2021 ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.

وارتفع تعداد سكان مصر من 28.7 مليون نسمة خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2021، حيث ارتفع عدد السكان من 72.8 مليون نسمة إلى 101.5 مليون نسمة.