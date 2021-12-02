شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 2-12-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 2-12-2021 بالبنوك، خلال التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib وبنك القاهرة سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.