شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: اعتدال الطلب فى الأسواق واستقرار الأسعار عند مستوى مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الدواجن تسجل استقرار ملحوظ تسليم أرض المزرعة بين 21 إلي 25 جنيها للكيلو فى المزرعة من الفراخ البيضاء، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها للكيلو وسط اعتدال في الطلب بالأسواق، بحسب بيانات شعبة الثروة الداجنة

وأكدت أن الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة تسجل 32 جنيها، وسعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 7.25 إلى 7.50 جنيه وقت صياغة هذا التقرير بارتفاع جنيه تقريبا، ويبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.50 جنيهات إلى 4.75 جنيها بانخفاض 1.25 جنيه، أما سعر الفراخ أمهات بيضاء تسجل 19 جنيها الآن.

سعر كرتونة البيض تسجل 35 إلى 35.5 جنيه تسليم أرض المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر يزيد عن سعر المزرعة بحوالى 5 إلى7 جنيهات تقريبا، بعد ضخ كميات تزيد من حاجة السوق مؤخرًا بعد ارتفاع الأسعار فى الأسواق.

الأسعار الخاصة بالدواجن والبيض تسجل دائما تغيرا مستمرا فى السوق للمستهلكين بسبب عوامل العرض والطلب، إضافة إلى اختلاف فى تكلفة الشحن من محافظة إلى محافظة أخرى، كما أن هذه الأسعار قابلة للتغير طوال اليوم.