شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم الخميس نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام بنفس المعدل المتوقع وهو 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه النسبة هي نفس النسبة المتوقعة التي أعلنها البنك المركزي في أواخر تشرين أول/أكتوبر، الماضي كما تقل عن نسبة النمو في الربع الثاني البالغة 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وأثار التباطؤ مخاوف من أن البلاد قد لا تكون قادرة على تحقيق هدف النمو السنوي بنسبة 4% لهذا العام، وسط المعركة المطولة ضد جائحة فيروس كورونا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو لعام 2021 عند 4% دون تغيير عن توقعات آب/أغسطس، بينما رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لتخفيف التضخم وديون الأسر.

ومن ناحية أخرى، ظل الاستهلاك والاستثمار ضعيفين، مما أثر على الاقتصاد المتضرر من الجائحة. وانخفض الاستهلاك الخاص بنسبة 2ر0% في الربع الثالث مقارنة مع الثلاثة أشهر التي سبقته، على الرغم من أن الرقم كان أعلى بمقدار 1ر0 نقطة مئوية من تقديرات تشرين أول/أكتوبر.