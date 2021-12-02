شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة فى سوق الجملة اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الموقع الرسمي لسوق البعور، أن أسعار الطماطم اليوم 1.5 إلى 3 جنيهات فى الجملة، ويبلغ سعر كيلو البطاطس بين 2 إلى 5 جنيها للكيلو، والبصل تراجع أيضا مسجلا 2 إلى 3.1 جنيها، واستقرت أسعار الكوسة بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وأضافت البيانات اليومية بشأن حركة الأسعار، أن أسعار الجزر يسجل 2 إلى 3.5 جنيها، الفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات، الباذنجان 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الرومى من 3 إلى 5.5 جنيها، فلفل رومى 6 جنيهات، فلفل حامى 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.

واستطردت، أن الخيار 3 إلى 5.5 جنيها للكيلو فى الجملة، الملوخية 1.5 إلى 3 جنيهات، البامية 9 جنيهات، البسلة 6 جنيهات، السبانخ 4 جنيهات، القلقاس يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات، الثوم 18 إلى 22 جنيها.

أما عن أسعار الفواكه تشهد استقرارا ملحوظا، حيث سجل البرتقال البلدى 2 إلى 3.5 جنيه، البرتقال أبو سرة 3 إلى 5 جنيهات، التفاح المستورد 17 إلى 23 جنيها، العنب الرومى 6 إلى 9 جنيهات، التين البرشومى 5 إلى 13 جنيها، الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، الرمان 4 إلى 8 جنيهات، الفراولة 20 جنيها، الكانتلوب 7 جنيهات، المانجو 15 إلى 30 جنيها.