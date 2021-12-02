شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى السوق المصرى اليوم الخميس.. الكندوز بـ145 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن أسعار اللحوم لاتزال مستقرة في تداولات اليوم الخميس، في حين سجلت بعض الأصناف تحرك طفيف مثل الضأن، و يتراوح "الكندوز "بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 140 جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها، وتسجل أسعار السجق البلدى في السوق المصرية من 120-140 جنيها.

وأضافت في نشرتها للغرفة التجارية، أن أسعار كباب الحلة وهي قطعية تفضلها بعض الأسر المصرية تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الضأن ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وتواصل وزارة التموين والسيارات المتنقلة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية طرح وفر كبير في المعروض مما يؤدى إلى استقرار أغلب الأنواع، ونؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد بعض الفروق الطفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع وقطعية اللحوم، وفق ما أعلنته شعبة القصابين