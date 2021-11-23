شكرا لقرائتكم خبر عن «إحكام» تستقبل أكثر من 700 ألف طلب لتملك العقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات

- انتهاء فترة التقديم على طلبات تملك العقارات في 5/5/1443

- تخصيص مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصاً على خدمتهم

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات (إحكام)، أنّ عدد الطلبات التي استقبلتها منصتها الرقمية بلغ أكثر من 700 ألف طلب من مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت أنها تقوم بما يلزم من دعم فني وتقني وإداري للجان النظر، التي تقوم بدراسة تلك الطلبات، مبينة أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات مشكلة من 6 قطاعات حكومية وهي وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية.

هذا بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تعمل على دراسة طلبات تملك العقارات التي ليس لديها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من كافة المتطلبات والشروط اللازمة بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان، لاستكمال النواقص ومطابقة المعلومات.

ولفتت إلى أن هناك 4 شروط للتقديم على طلبات تملك العقارات وهي (أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5- 1442هـ الموافق 20-12-2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، و ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ 9-11-1387هـ.

ونوهت إحكام بقرب انتهاء فترة التقديم على طلبات تملك العقارات في 5/5/1443، مشيرة إلى أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصاً على خدمتهم بمستوى متميز، وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة وآلية التقديم، إضافةً إلى الرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم 920035544 وحساب (إحكام) على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @ehkaam_sa وكذلك البريد الإلكتروني [email protected]