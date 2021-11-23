شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاستعلام الائتمانى: تحسين مراكز 1.3 مليون عميل لإعادة دمجهم بالقطاع المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني – أي سكور، تحسين المراكز الائتمانية لعدد 1.3 مليون عميل إضافة إلى حذف 88 ألف عميل من الإجراءات القانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية وإعادة إدماجهم في القطاع المصرفي بما يتيح لهم الحصول على الائتمان ما ينعكس بصورة ايجابية على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، مثل توفير فرص العمل وعناصر الإنتاج بهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة. وذكرت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري وفي ضوء متابعته للنتائج الإيجابية للقرارات والمبادرات التي صدرت للتيسير على الأفراد والشركات. وأوضحت الشركة أنها عملت خلال الفترة الماضية على إتمام الإجراءات وتحديث البيانات بالتنسيق مع القطاع المصرفي للعملاء المسجلين بقاعدة البيانات (الأفراد والشركات) لتنفيذ قرارات البنك المركزي المصري، ومنها تخفيض فترة إظهار بيانات العملاء غير المنتظمين في السداد، حيث جرى تعديل فترة عرض بيانات العملاء غير المنتظمين على التقارير الائتمانية والتي كانت تصل إلى عشر سنوات لتصبح ستة أشهر حال سداد المديونية بالكامل وسنة واحدة حال السداد في إطار تسوية مع البنك وما لذلك من أثار ايجابية على عملاء القطاع المصرفي.

وأشارت إلى أيضا إلى أنه تم الحذف من قوائم الحظر للعملاء غير المنتظمين للشركات التي يبلغ رصيد مديونيتها أقل من 10 ملايين جنيه بدون العوائد الهامشية، وذلك في حالة سداد العميل نسبة من المديونية يتم الاتفاق عليها مع البنك ويجرى حذف العميل من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية بما يمكن من الاستفادة من أية تسهيلات ائتمانية جديدة.

ونوهت أيضا إلى تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح ستة أشهر من تاريخ الإغلاق في حالة السداد الكامل للمديونية أو ما يماثلها، بالإضافة إلى تخفيض فترة إظهار التسهيلات المغلقة لتصبح سنة في حالة السداد في إطار تسوية أو ما يماثلها، بالإضافة إلى تنقية بيانات قوائم العملاء غير المنتظمين في السداد للأرصدة التي تقل عن ألف جنيه مصري، وحذف ما ترتب عليها من آثار سلبية، وذلك بصفة استثنائية لمرة واحدة وتعديل التقييم الرقمي لهم بحيث يمكن لهم التعامل مع البنوك. يشار إلى أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور" تحتوي (نهاية أكتوبر 2021) على ما يقرب من 20.7 مليون عميل (فرد) حصلوا على ما يقرب من إجمالي 75.3 مليون منتج إئتماني، وما يقرب من 489 ألف شركة صغيرة ومتوسطة ومجموع المنتجات الائتمانية المسجلة 79.2 مليون منتج.

وأصدرت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على موقعها ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي قائمة بأهم الأسئلة والأجوبة التي تهم أغلب المتعاملين بخصوص المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري في هذا الشأن.